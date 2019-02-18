Hasta ve hasta yakınlarının sorunları yerinde çözüm buluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet vermeye başlayan Hasta Hakları Birimi, vatandaşların sorunlarını yerinde çözüyor.

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Hasta Hakları Birimi, hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurarak sorun oluşması ihtimali olan durumları tespit ediyor. Bu kapsamda Hasta Hakları Birimi yerinde değerlendirme ekipleri, hasta ve hasta yakınlarından sorun çıkarma eğiliminde olanlarla iletişim kurarak oluşması muhtemel şikayet başvurularının önüne geçilmesini sağlıyor. Yaklaşık bir aydır faaliyet yürüten ekipler, hastanede 100’ün üzerinde sorunu çözüme kavuşturdu.

İHA muhabirine konuşan Hasta Hakları Birimi Sosyal Hizmetler Uzmanı Edip Adak, sorunları daha olay yerinde çözüme kavuşturduklarını belirtti. Gelen şikayetleri hastane idaresine gitmeden önlediklerini ifade eden Adak, “Mobil hasta hakları olarak amacımız olay yerinde var olan şikayetleri tespit edip, önceden çözmektir. Diğer taraftan idareye gidebilecek şikayetleri önceden önlemektir. Servislerde, radyolojide ve tıbbi laboratuvarda oluşabilecek olumsuzları çözüyoruz” dedi.

“100’ün üzerinde sorunu çözdük”

Yaklaşık bir ay içerisinde 100’ün üzerinde sorunu yerinde tespit ederek çözdüklerine dikkat çeken Adak, “Şu ana kadar 100’ün üzerinde sorunu, olay yerinde çözdük. Bu kapsamda mobil hasta hakları olarak vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bütün servis, poliklinik, radyoloji ve onkolojide hizmet verdiklerini dile getiren Adak, aynı zamanda il dışından gelip kalacak yeri olmayan vatandaşları misafirhaneye yönlendirdiklerini kaydetti.