  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hasta taşıyan ambulans kontrolü kaybederek devrildi
Gündem

Hasta taşıyan ambulans kontrolü kaybederek devrildi

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde içinde hastası bulunan seyir halindeki ambulans, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilince, hasta ve bir görevli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 05:29:00 -
Hasta taşıyan ambulans kontrolü kaybederek devrildi

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu yan yol TEM Otoyolu ayrımında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 BEP 917 plakalı 112 ambulansı, TEM Otoyolu ayrımına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta bir süre inceleme yaparken, sağlık ekipleri de meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanları ile ambulansta bulunan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, olay yerine çağırılan vinç de devrilen ambulansı kaldırmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen ambulans bulunduğu yerden kaldırılarak çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin idaresinde olan Mısır, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı...
Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Darbeci Hafter'in karargahını bastılar

Libyalı göstericiler, Sudanlı Cancavid ve Rus Wagner paralı askerlerinden intikam alma talebiyle el-Cufra'nın Hun bölgesinde, ülkenin doğusu..
Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce Müslümanları böyle uyardı!

Kadir Mısıroğlu, yıllar önce yaptığı konuşmasında, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini hatırlatarak Hristiyanlar gibi 'yılbaşı' kutlayan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay