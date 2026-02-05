  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Yerel Hasta taşıyan ambulans ile cip çarpıştı! 5 kişi yaralandı
Yerel

Hasta taşıyan ambulans ile cip çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hasta taşıyan ambulans ile cip çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Mersin’in Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Mersin’de hasta taşıyan ambulansın, cip ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan B. idaresindeki 33 DGH 79 plakalı içinde hasta bulunan ambulans ile Melih B. yönetimindeki 38 ADM 056 plakalı cip, 34’üncü cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü Kenan B., cip sürücüsü Melih B. ile ambulansta bulunan Necati B., Elif K. ve Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23