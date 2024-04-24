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Sosyal Medya Hassas içerik! Pitbull bu sefer sahiplerini parçaladı
Sosyal Medya

Hassas içerik! Pitbull bu sefer sahiplerini parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 09:04:00 -

Pitbull cinsi köpek sokak ortasında sahibi olan kardeşlere saldırdı. Çocuklarını köpekten kurtarmaya çalışan anne de yaralandı.

Sahiplerini yaralayan köpek sokakta başka kişilere de yöneldi, bir kişi silah çıkarıp önce havaya sonra da köpeğe doğru ateş etti. Mermilerden kurtulan köpeği belediye ekipleri güçlükle yakaladı.

Pitbull cinsi bir köpek, sahibi olan kardeşlere sokak ortasında saldırdı. Çocuklarını köpekten kurtarmaya çalışan anne de yaralandı. Sahiplerini yaralayan köpek, sokakta bulunan diğer kişilere de saldırdı. Bu saldırıya şahit olan bir kişi, önce havaya ardından da köpeğe doğru ateş etti. Ancak mermilerden kurtulan köpek, belediye ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Bu tür olaylar, halkın güvenliği ve hayvan kontrolü konularında dikkat çekerken, yetkililerin gerekli önlemleri alması önemlidir.

 

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