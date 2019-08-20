Hasret Gültekin’in ismi parkta yaşatılacak

22 yaşında iken 2 Temmuz 1993’te Madımak Olayları’nda hayatını kaybeden Hasret Gültekin’in ismi İmranlı Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda doğduğu ilçe olan İmranlı’da yapımı tamamlanan bir parka verildi.

Hasret Gültekin Parkı’nın açılışına TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, çok sayıda il protokolü ve vatandaş katıldı.

Parkın açılışında konuşan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas’ın Türkiye’nin mayası olabilecek birçok değeri bünyesinde barındırdığını söyledi.

“Dostluk mesajı veriyoruz”

İlçe Belediye Başkanı Açıl, “Ben Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olmama rağmen burada bütün dinamiklerden destek aldım. Meclis’in çoğunluğu muhafazakar meclis üyesi olmasına rağmen biz beraber oturduk ve bir karar verdik. Bu topraklarda 22 yaşında bağlama virtüözü olmuş bir genç delikanlımızın, bir yiğit kardeşimizin üzücü bir olay sonrası kaybettiğimiz bir kardeşimizin adını hep beraber buraya vermekle kanayan bir yaraya merhem sürdük. Hep suçlandığımız yakan ya da yakılan terimlemesi var ya biz söndüren bir toplumuz. Kanayan yaralarımıza hep beraber merhem sürüp dostça, kardeşçe Kızılırmak’ın sesi gibi kardeşlik, barış, özgürlük, birliktelik ve dostluk mesajı veriyoruz. Bu dünyaya ve ülkemize örnek olsun” dedi.

“Sivas bir kültür mozaiği”

Yapımı tamamlanan parka, “Hasret Gültekin” isminin verilmesi noktasında destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür eden CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise “Sivas bir kültür mozaiği. Sivas Pir Sultan’ın, Aşık Veysel’in, Zaralı Halil’in, Ruhsati’nin, Ali Kızıltuğ’un, Hasret Gültekin’in doğup büyüdüğü, ilham aldığı toprak. Kızılırmak İmranlı’dan doğuyor ve farklı illerden geçerek Karadeniz’e dökülüyor. Farklı illerden farklı sular karışıyor ama doğduğu il burası. İmranlı bu noktada bir kültür mozaiği. Başkanıma ve belediye meclis üyelerimize bu duyarlılığı gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepberaber daha güzel, daha yaşanılabilir bir İmranlı için mücadele edeceğiz. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bu ülkenin değerlerine sahip çıkacağız”

İmranlı Belediye Başkanı Açıl’ı çalışmalarından dolayı tebrik eden TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz da, “Bu ülkenin değerlerine hepimiz sahip çıkacağız. Pir Sultan bizimdir, Aşık Veysel bizimdir, Hasret Gültekin bizimdir. İster Kızılırmak’ın öbür tarafı isterse bu tarafı nereden olursa olsun herkes ‘Türkülerle gömün beni’ diyecek inceliğe, duyarlılığa sahiptir. Hasret kardeşimizin mekanı cennet olsun. Türkiye’nin en büyük gücü zenginliğidir. Farklı fikirlere sahip olmasındandır. Türkiye’nin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Bunu Sivas’ta gösteriyoruz. Türkiye de bunu gösteriyor. Düne göre iyiyiz, yarın da çok daha iyi olacağız diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.