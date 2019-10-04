Haşim Kılıç'tan Ali Babacan'ın teklifine flaş cevap! Kararını resmen duyurdu

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, Ali Babacan'ın kurması beklenen partiye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, Independent Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Ali Babacan’ın kuracağı partide yer alacağına yönelik haberler için de konuşan Kılıç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haşim Kılıç, Ali Babacan'ın kurması beklenen partide yer alacak isimlerin, parti tüzüğü ve programının ilkeleriyle paralellik arz etmesi ve kendisinden katkı beklenmesi halinde yeni partiye seve seve katkı vereceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'a sorulan sorular ve Kılıç'ın verdiği cevaplardan bir bölümü şu şekilde:

Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı partide birlikte hareket ettiğiniz bir süredir konuşuluyor. Siyasete atılıyor musunuz artık?

O arkadaşların çalışmalarıyla ilgili çok fazla müdahilliğim yok. Ama arkadaşlar çalışıyorlar. Parti kurma konusunda kararlı bir duruşları var. Ama partinin kurucuları kimler olacak, tüzüğü, programı nasıl olacak gibi konular henüz konuşulmuyor. Netleşmiş bir durum yok.

Tüzüğü ve programı Haşim Kılıç’ın da içinde olduğu bir ekip hazırlayacak deniliyor...

Ekimin sonuna doğru böyle bir irade ortaya çıkarsa kurucu olacağına inanılan arkadaşlar çağrılıp “Buyurun, tüzük ve programı netleştirelim” şeklinde bir öneri getirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda netleşmiş bir yol haritası yok.

Siz işin içinde misiniz değil misiniz? Ben bunu merak ediyorum.

Takvime bağlı, gelişmelere bağlı. Bakıp göreceğiz. Kurucu heyet, partinin tüzüğü ve programı benim ilkelerimle paralellik arz ederse ve benden bir katkı beklenirse seve seve katkı veririm tabi.

Gelip “Haşim Bey bir yola çıkıyoruz, beraber çıkalım” denmedi mi yani? Ben denildi diye biliyorum...

Böyle bir niyet var tabi. Ama netleşmiş bir şey yok. Arkadaşların çalışmaları, görüşmeleri sürüyor.