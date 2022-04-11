Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağı yönündeki iddialara değindiği yazısında, "Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır. Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi. Düşünün artık. Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?" diye sordu. Hakan, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı iddiası dolaşıyor ortalıkta.

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Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır.

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Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi.

Düşünün artık.

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Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

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Neyse... Neyse...

Bu tür dedikoduların önüne geçilmesi açısından bile adaylarını bir an önce belirlemeleri şart."