  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?
Medya

Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağı yönündeki iddialara değindiği yazısında, "Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır. Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi. Düşünün artık. Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 11:42:00 -
Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağı yönündeki iddialara değindiği yazısında, "Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır. Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi. Düşünün artık. Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?" diye sordu. Hakan, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın adayının Haşim Kılıç olacağı iddiası dolaşıyor ortalıkta.

*

Haşim Kılıç’ın böyle bir seçimi kazanma şansı sıfırın altındadır.

*

Abdullah Gül’ün kazanma şansı, hiç değilse sıfırın biraz üstündeydi.
Düşünün artık.

*

Yoksa Haşim Kılıç’ı gösterip Gül’e razı etmeyi mi planlıyorlar?

*

Neyse... Neyse...

Bu tür dedikoduların önüne geçilmesi açısından bile adaylarını bir an önce belirlemeleri şart."

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

daha dün girdiğimiz bir mülakat sonucu açıklandı DOKA isimli sanayi bakanlığına bağlı bir kurum. lştede ne sıralama var nede puan allahtan korksunlar artık hükümete hiç güvenim kalmadı. karşıda ki kim olursa olsun ona oyumu verecem. z kuşagında da insanlardada akp bitti bitirdiniz. böyle torpil referans fakir kimsesiz ölsün diyorsunuz resmen yazık

Celil Evciman

Vallahi de billahi de ben de kaç zamandır ayn şeyi düşünüyorum. Bu çakallar aynen kendileri gibi olan sinsi Abdullah Gül'ü son dakika golü olarak karşımıza sürecekler. İnşallah allah bütün tezgahlarını başlarına geçirecek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay