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Kadın - Aile Haşhaşlı limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kolay kek tarifi
Kadın - Aile

Haşhaşlı limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kolay kek tarifi

Pratik ve leziz bir tarif arayanlar 'Haşhaşlı kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kek için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 00:32:00 -
Haşhaşlı limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kolay kek tarifi

Çay ve kahvenin yanına bir hayli yakışan bir tarif mi arıyorsunuz? İşte, denenmiş limonlu haşhaşlı kek tarifi:

Limonlu kolay kek tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 limonun suyu
  • 1 limonun kabuğu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Yarım çay bardağı mavi haşhaş
  • Yarım çay bardağı susam

Haşhaşlı limonlu kek nasıl yapılır?

Öncelikle limonu güzelce yıkayıp kabuğunu rendeleyin.

Ardından limonun suyunu sıkın.

Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Ardından karışıma yağ, yoğurt, limon suyu ve limon kabuğunu ekleyin.

Haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Kek kalıbını yağlayın ve susalı kalıbın içerisine serpin.

Ardından kek hamurunu kalıba boşaltın.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında keki 45-50 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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