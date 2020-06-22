Haşhaşlı çörek tarifi | Haşhaş ezmeli Amasya çöreği nasıl yapılır?
Amasya çöreğinin kendine özgü bir tadı, kokusu ve tel tel ayrılan bir dokusu vardır. Yiyen kişinin merakla tarifini sorduğu Amasya çöreği sizler için derledik. Haşhaşlı çörek herkes tarafından sevilmese de, Amasya çöreği seviliyor. Haşhaş ezmesi sevmiyorsanız, bu tarifin aynısı sadece ceviz ile de yapılıyor. Onu mutlaka denemelisiniz. Peki ama ustasından, orjinal bir haşhaşlı Amasya çöreği nasıl yapılır? İşte kolay haşhaşlı çörek tarifi...
Haşhaş sevmiyorsanız bu tarifi cevizle deneyebilirsiniz. Tel tel ayrılan kıvamı sayesinde kendini sevdiren bu çöreğe bayılacaksınız.
Malzemeler
- 1 kg un
- 1 paket yaş maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 2 yumurta (beyazları hamurun içine, sarısı üzerine)
- aldığı kadar su
İçi İçin
- 300 gr haşhaş
- 1 su bardağı sıvıyağ
Yapılışı
Unu genişçe bir leğene alarak ortasına tuz haricindeki mazmeleri ekleyin. Suyu 1'er bardak olmak üzere yavaş yavaş ekleyin. Un Homojen şekilde suyla karıştığında suyu eklemeyi bırakın. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar 10 dakika yoğurun. Hamuru dinlenmesi için nemli bez örterek 1-1,5 saat dinlendirin.
Mayası gelen hamuru, 4 eşit parçaya bölün ve bezeleyin. Bezeleri de 5 dakika kadar dinlendirin.
Bir kenarda kase içerisinde haşhaş ve sıvıyağını karıştırıp tuz ekleyin.
Dinlenen bezeleri yemek tabağı büyüklüğünde açarak üzerine haşhaş karışımından sürün. Diğer bezeler içinde aynı işlemi yaparak, 4 bezeyi üst üste koyun ve açın. Büyük bir fırın tepsisi boyutuna geldiğinde eşit büyüklüklerde hamurdan parçalar keserek, rulo haline getirin.Tepside de 15 dakika bekletip mayasının gelmesini sağlayın.
Üzerine 2 yumurtanın sarısını sürdükten sonra 250 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Geleneksel bir tada sahip harika çörekleriniz hazır.
Afiyet Olsun...
Kadın - Aile
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