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Kadın - Aile Haşhaşlı çörek nasıl yapılır? Haşhaşlı çörek tarifi
Kadın - Aile

Haşhaşlı çörek nasıl yapılır? Haşhaşlı çörek tarifi

Çay saatlerinde ve kahvaltıda tüketebileceğiniz en güzel lezzetlerden biri olan haşhaşlı çörek nasıl yapılır? Nefis haşhaşlı çörek tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:45:00 -
Haşhaşlı çörek nasıl yapılır? Haşhaşlı çörek tarifi

Haşhaşlı çörek nasıl yapılır? İşte haşhaşlı çörek tarifi ve malzemeleri… Haşhaş sevenler için mükemmel bir tat olan haşhaşlı çörek tarifi haberimizde.

Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 Su Bardağı Ilık Süt
1 Paket Yaş Maya
1 Çay Bardağı Zeytinyağı
3 Yemek Kaşığı Şeker
1 Tatlı Kaşığı Tuz
Aldığı Kadar Un

İç Harcı İçin:

Yaş Haşhaş
Sıvılaşana Kadar zeytinyağı
Haşhaşlı Çörek Hazırlanışı

Haşhaşlı çörek tarifi için sütünüzü ılık sıcağa yakın olarak hamur yoğurma kabına alalım, maya, şeker, tuz ve zeytinyağı ekleyelim.

Sıvıları karıştırıp azar azar unumuzu ekleyelim, hafif elimize yapışacak bir kıvamda olana kadar yoğuralım.
Hamurumuzu sıcak bir ortamda üzerini kapatarak mayalanması için bekletelim.

Mayalanan hamurumuzu 5 eşit bezeye ayıralım, bezelerimizi merdane ile açalım.

Açtığımız bezeleri üst üste gelecek şekilde aralarına hazırladığımız haşhaş ezmesini, bolca sürelim en üste sürmeden hamurumuzu elimizle çekiştirip büyütelim.

4 santim genişliğinde şeritler kesip bir baştan tutup diğer taraftan bükelim ve tepsimize yuvarlak olana kadar döşeyelim.

200 derece üzerine yumurta sarısı sürüp alt kızarana kadar pişirelim.

Haşhaşlı Çörek hazır. Afiyet olsun…

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