Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı tuz

HARCI İÇİN:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı haşhaş

NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine mayayı koyun. Üzerine ılık su ve şeker ekleyin; böylece hamur aktifleşecektir.

Mayanın kabarması için 5 dakika bekledikten sonra üzerine zeytinyağı, süt, tuz, yoğurt ve yumurta akını ekleyin.

Yumurtanın sarısını bir kenara ayırın. Mayalı karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar bu işlemi devam ettirin.

Ardından hamurun üzerini örtün ve mayalanması için 45 dakika dinlendirin. 45 dakika sonunda, ilk olarak fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Hamurun üzerine bastırıp havasını alın. 6 eşit parçaya bölün ve 5 dakika da bu şekilde dinlendirin.

Daha sonra her bir bezeyi unlayarak merdaneyle açın.Olabildiğince büyük açın ancak hamuru çok inceltmeyin.

Bir kâse içerisinde zeytinyağı ile haşhaşı karıştırın ve açtığınız hamurun içine sürün. Hamuru rulo halinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine rulo yaparak yerleştirin.

Bütün bezelere aynı işlemi uygulayın. Hamur rulolarını, iç içe geçmiş yuvarlak halkalar olacak şekilde tepsiye dizin.

Daha önce ayırdığınız yumurta sarısını biraz zeytinyağıyla çırparak açın. Haşhaşlı çöreklerin üzerine bir fırça yardımıyla sürün.

Çörekleri fırına verin ve iyice kızarana kadar pişirin. Fırından fırına değişkenlik gösterse de, bu süre en az 30 dakika olmalıdır.

Fırından çıkınca çörekleri biraz dinlendirin.

Afiyet olsun.