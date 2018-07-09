THY - İmaj
0553 313 94 23

Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

Misafirlerinize ikram edebileceğiniz leziz bir tarif. Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:09
Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı tuz

HARCI İÇİN:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı haşhaş

NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine mayayı koyun. Üzerine ılık su ve şeker ekleyin; böylece hamur aktifleşecektir.

Mayanın kabarması için 5 dakika bekledikten sonra üzerine zeytinyağı, süt, tuz, yoğurt ve yumurta akını ekleyin.

Yumurtanın sarısını bir kenara ayırın. Mayalı karışımın üzerine yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar bu işlemi devam ettirin.

Ardından hamurun üzerini örtün ve mayalanması için 45 dakika dinlendirin. 45 dakika sonunda, ilk olarak fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Hamurun üzerine bastırıp havasını alın. 6 eşit parçaya bölün ve 5 dakika da bu şekilde dinlendirin.

Daha sonra her bir bezeyi unlayarak merdaneyle açın.Olabildiğince büyük açın ancak hamuru çok inceltmeyin.

Bir kâse içerisinde zeytinyağı ile haşhaşı karıştırın ve açtığınız hamurun içine sürün. Hamuru rulo halinde sarın ve yağlanmış fırın tepsisine rulo yaparak yerleştirin.

Bütün bezelere aynı işlemi uygulayın. Hamur rulolarını, iç içe geçmiş yuvarlak halkalar olacak şekilde tepsiye dizin.

Daha önce ayırdığınız yumurta sarısını biraz zeytinyağıyla çırparak açın. Haşhaşlı çöreklerin üzerine bir fırça yardımıyla sürün.

Çörekleri fırına verin ve iyice kızarana kadar pişirin. Fırından fırına değişkenlik gösterse de, bu süre en az 30 dakika olmalıdır.

Fırından çıkınca çörekleri biraz dinlendirin.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:09
  1. haşhaşlı çörek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan) yardımcıları kim oldu?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan)..
    2. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    3. Mehmet Ersoy kimdir?
    4. AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki
    5. Brezilyalı yıldızdan Beşiktaş itirafı!
    6. Yeni sistemde hangi bakanlıklar var?
    7. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    8. Şırnak'ta bir terörist teslim oldu
    9. Mustafa Varank kimdir? Yeni kabinede..
    10. ABD'den terör örgütüne 200 TIR silah..
    11. İsrail'den ABD'ye Suudi Arabistan şartı!
    12. Astım nedir? Astımı tetikleyen..
    13. Reyhan şerbetinin inanılmaz faydaları
    14. Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin..
    15. Çilekli pasta nasıl yapılır?
    16. Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?
    17. İçişleri Bakanı kim oldu?
    18. Yeteri kadar uyumamak sağlığı tehdit..
    19. Liste mi sızdı? İşte olası bakanlar...
    20. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!