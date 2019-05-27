Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere büründü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan ve önemli geçim kaynaklarından biri olan siyah ve beyaz haşhaşın hasat zamanı yaklaştı. Haşhaş tarlaları beyaz ve mor çiçeklere bürünürken, üretici bu yıl hava şartlarının olumlu geçmesi nedeni ile ürünlerden memnun.

Sandıklı bölgesinde merkez ve 30 mahalle civarında haşhaş üretimi yapılıyor. Haşhaş bitkisinin tohumundan, haşhaş yağı ve hamurlarda kullanılan bitkinin kapsül olarak adlandırılan dış kabuğu ise devlet tarafından alımı yapılarak ilaç sanayinde kullanılıyor.

Hem tohumunun hem de kabuğunun ekonomik değeri olan haşhaş bitkisi hakkında bilgi veren Sorkun Köyü üreticilerinden Mevlüt Tunç, “Afyonkarahisar’ımızın simgesi olan haşhaşlarımız çiçek açmış durumda. Bu açan çiçekler ile birlikte Afyonkarahisar’ımızın köyleri aynı zamanda Afyonsporun renkleri olan mor ve beyaza bürünmüş durumda. Her yıl bu dönemde Afyonlar yani haşhaşlar çiçek açmaktadır. Beyaz haşhaşın çiçekleri beyaz renkte, siyah haşhaşın çiçekleri de mor renkte açmaktadır. Her yıl Mayıs’ın 15’i ile Haziran’ın 10’u arasında haşhaş eken bölgeler beyaza bürünür. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz de sık sık hatıra fotoğrafı çekmektedir. Ben bu yıl 10 dönüm haşhaş ektim. Hava şartları ve yağış nedeni ile verim yüksek görünüyor” dedi.