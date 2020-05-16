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Haşereyle mücadele sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Haşereyle mücadeleyi yoğunlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:47:47 -
Haşereyle mücadele sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Haşereyle mücadeleyi yoğunlaştırdı.


Kilis’te, Havaların ani değişiklik göstermesi sebebiyle, kent merkezinde kanatlı kanatsız, haşere artışının olduğu gözlenmesi üzerine bu süreçte haşerelerle mücadelede, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 7/24 esaslı aralıksız araçlar ile çıkmaz veya dar sokaklarda ise tulumbalar ile tüm, cadde ve sokaklarında, tüm mahallelerinde muhtarlar ile koordineli bir şekilde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

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