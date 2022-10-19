Haşemalıya havuz yasağında geri adım

Akit’in 14 Temmuz 2022’de, “28 Şubat kafası Mersin’de hortladı” başlığıyla birinci sayfasına taşıdığı ve inancının gereği örtünen mütedeyyin hanımların, konut sahiplerinin ortak malı olan havuza haşemalı olarak alınmadığını belgeleyen haberi sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Site yönetim planına ekledikleri 16. madde ile mütedeyyin insanların havuzu kullanmasını engelleyen Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük beldesinde bulunan Ziya Erden Tatil Sitesi’nin yöneticileri, 28 Şubat zihniyetini aratmayan skandal yasaktan geri adım attığı ortaya çıktı.

Karar oy birliğiyle alındı

Sitede bulunan S Blok 8 Nolu bağımsız mülkün sahibi olan ve misafir ettiği yakınlarının tesettür haşema tarzı kıyafetlerle havuza alınmaması üzerine yaşadıkları haksızlığı Akit’e aktaran Mazhar Atalay’ın şikâyeti sonrası ifade veren site yönetiminin, çağdışı yasağı kaldırmak için toplandığı öğrenildi. 15 Eylül 2022’de bir araya gelen site yönetiminin, havuza haşema ile girilmesinin önünde engel teşkil eden 16. maddeyi oy birliğiyle kaldırdığı belirlendi. Ziya Erden Tatil Sitesi Başkanı Süleyman Doğan ile 2. Başkan Aykut Darendeli ve Muhasip Üye Cahit Ekmekçi’nin ortak imzaladığı kararda, “03.08.2008 tarihinde Ziya Erden Tatil sitemizin yapılan olağan genel kurul tutanağının 16. Maddesinde her ne kadar haşema ile havuza girilmesinin yasaklanması kararı alınmış ise de; alınan bu kararın sitemiz kat malikleri Şeyma Atalay ve Mazhar Atalay tarafından havuza haşema ile misafirlerinin girmemesi hususunda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları şikayet üzerine, yönetim kurulu olarak ifadelerimiz alınırken öğrendiğimiz ve de haricen yaptığımız araştırmalarımız neticesinde, 03.03.2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul tutanağının 16. Maddesinde haşema ile havuza girilmesinin yasaklanması kararının 2014 yılında değişen yasalarla yürürlüğe giren TCK’nın 122. Maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle havuza haşema ile girilmesinde yönetim kurulumuz açısından bir engel görülmediği oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.