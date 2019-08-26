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"Haşdi Şabi'ye saldırılar savaş ilanıdır""

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu:- "Irak'a, halkına ve ulusal egemenliğine savaş ilan edildiği bu olayda sorumluluk tamamen ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerindedir"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:32
"Haşdi Şabi'ye saldırılar savaş ilanıdır""

İSTANBUL (AA) - Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük siyasi parti Fetih Koalisyonu, Haşdi Şabi üslerine yönelik hava saldırısından İsrail'i suçlayıp bunun açık bir şekilde savaş ilanı olduğunu bildirdi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, son olarak Irak ve Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi'ye yönelik insansız savaş uçağıyla (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Haşdi Şabi'nin üsleri, cephanelik ve son olarak kadrolarına yönelik Siyonistlerce düzenlenen saldırılar şiddetle kınandı.

Siyonist saldırılara karşılık verilmesi haklarını korudukları ifadesine yer verilen açıklamada, "Irak'a, halkına ve ulusal egemenliğine savaş ilan edildiği bu olayda sorumluluk tamamen ABD başta olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerindedir." denildi.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığına değinilen açıklamada, "Irak'ın hava sahasını koruduğunu iddia edip Siyonistlere hava desteği veren ABD'nin Irak'taki varlığının gerekli olmadığı kanaatindeyiz." denildi.

- Resmi soruşturma açılsın

Eski Irak Başbakanı Haydar el İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu da hava saldırısına ilişkin yayınladığı açıklamada, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar şiddetle kınandı.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetine saldırılara ilişkin resmi soruşturmanın başlatılması ve sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yinelendi.

- İHA'lar Ürdün üzerinden geldi iddiası

Irak yerel medyasına konuşan güvenlik kaynakları da dün Irak'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki Haşdi Şabi araçları ve cephaneliğini vuran İHA'ların Ürdün üzerinen Irak hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

Irak'ta Haşdi Şabi Heyeti, Kaim saldırısı sonrası ilk kez resmi olarak kendisine bağlı güçlerin hedef alınmasında İsrail'i suçlamıştı.

- Haşdi Şabi cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu, Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine, 19 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 02:32
  1. Haşdi Şabi
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