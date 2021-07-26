  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı
Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
Dünya Haşdi Şabi'nin mühimmat deposu SİHA ile vuruldu!
Dünya

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposu SİHA ile vuruldu!

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:11:00 -
Haşdi Şabi'nin mühimmat deposu SİHA ile vuruldu!

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna SİHA ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef kenti dışında yer alan deponun SİHA tarafından 2 defa vurulduğu ve sabah saatlerinden itibaren depo üzerinde uçuşların yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Depoya düzenlenen hava saldırısının hangi ülke tarafından düzenlediği ise henüz netlik kazanmadı.

Depoda meydana gelen patlama sonucu roketler çevredeki evlere isabet ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay