Haşdi Şabi'nin komutanı hava saldırısında öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.
Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
ABD'ye büyük tepki
Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.
İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA