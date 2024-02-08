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Dünya Haşdi Şabi'nin komutanı hava saldırısında öldürüldü
Dünya

Haşdi Şabi'nin komutanı hava saldırısında öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-02-08 00:41:00 -
Haşdi Şabi'nin komutanı hava saldırısında öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ABD'ye büyük tepki

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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