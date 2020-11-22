Hasbelkader ne demek, hasbelkader kelime anlamı nedir?

Son günlerde anlamı en çok merak edilen kelimelerden biri olan hasbelkader kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen’ ve ‘Yazgıdan dolayı’ anlamlarına gelmektedir. Arapça kökenli olan bu kelime, günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da eskilerin sıklıkla kullandığı, pek çok eserde karşılaşabileceğimiz bir kelimedir. Bitişik yazılır. Doğru yazımı “hasbelkader” dir.

“Onunla yıllar sonra hasbelkader karşılaştık.”

Cümlesinden de anlaşıldığı üzere “tesadüfen” kelimesiyle aynı anlamdadır.

Sözlükte,

1-Kader gereğince, kader îcâbı.

2-Kişinin kendi gayreti ve çabası olmadan anlamlarına gelmektedir.