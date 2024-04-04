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Tarım Hasat başladı! Kilosu 100 TL
Tarım

Hasat başladı! Kilosu 100 TL

Yeniakit Publisher
2024-04-04 11:01:00 -

Hatay’ın bereketli topraklarında açık havada yetişen ve hasadına başlanan fasulye tarlada 80 TL ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye’nin ürün yetiştiriciliği bakımından en zengin bölgelerinden olan Hatay’da açık alanda yetiştirilen fasulyede hasat başladı. Payas ilçesi Kürtül Mahallesi’nde çiftçi İlyas Önerden de arazisinde hasada başladı. Tarlada kilogram fiyatı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor.

Çiftçi İlyas Önerden, açık havada erkenci fasulye hasadına başladıklarını belirterek “Payas ilçesinde açık alanda Türkiye’nin en erken fasulyesini yetiştirdik, hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye’nin her yerine satıyoruz” dedi.

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