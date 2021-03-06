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Ekonomi Hasat başladı! İşte 8 tane eriğin fiyatı
Ekonomi

Hasat başladı! İşte 8 tane eriğin fiyatı

Mersin'in Mut ilçesinde üreticiler örtü altı erik hasadına başladı. Siparişle hazırlanan ve içerisinde 8 adet eriğin bulunduğu 80-90 gramlık paketler, 40 TL'den İstanbul, Ankara ve İzmir'e yollanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 18:04:00 -
Hasat başladı! İşte 8 tane eriğin fiyatı

Mersin-Mut ilçesinde açık alanda nisan ayının ortasında hasat edilen eriğin örtülü alandaki hasadı, sipariş üzerine yapılarak gramla satılmaya başladı. Termoblok ısıtma sistemiyle 11 Ocak'ta çiçek açan eriğin ilk hasadı bugün yapıldı.

Üretici Tayfun Gezer “Erik ağaçlarından bu yıl 750 ila 1000 kilo erik almayı hedefliyorum. Bu serada termoblok ısıtma dediğimiz bir ısıtma sistemi kullandım. Altı kanaldan seranın içerisine sıcak hava sağladım. Böyle bir sistemde iyi bir verim aldık. Şu an piyasaya sürdüğümüz eriklerde bir pakette 8 adet erik var. Paket yaklaşık 80–90 gram geliyor. Paket başı eriği 40 liradan pazarlıyorum. Kilosunu ise 500 TL.’den İstanbul, Ankara, İzmir’e pazarladıklarını" söyledi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır “Geçen yıl denedikleri termoblok ısıtma sistemle 11 Ocak'ta çiçeklenmeyi ve Mart başlangıcında ise ilk verim hasadı yapıldı. Dolaysıyla ilçemizde teşvik edilmesiyle seracılığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Burada yeni kurulacak olan seralarla daha erken dönemde daha gelir getirici bir şekilde turfanda örtü altı eriği yetiştireceğiz" dedi.

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