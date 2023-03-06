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Yaşam Hasar tespit çalışmaları sürüyor! O ilde tam 3 bin 76 bina ağır hasarlı
Yaşam

Hasar tespit çalışmaları sürüyor! O ilde tam 3 bin 76 bina ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Diyarbakır'da olumsuz etkilendi. Kentte hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:04:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkılırken, şehir hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılardan 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken yüzlerce kişi yaralandı.

Şehirde depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ederken yapıların denetimi de sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Alaattin Parlak, 5 Mart tarihine kadar şehirde kontrol edilen bina sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Parlak’ın yaptığı paylaşımda, “İlimizde 5 Mart tarihine kadar hasar tespiti; ağır hasarlı bina 3 bin 76 (bağımsız bölüm 9 bin 599) orta hasarlı bina, 2 bin 715 (bağımsız bölüm 14 bin 193) yıkık bina, 28 (bağımsız bölüm 458) acil yıkılacak bina 79 (bağımsız bölüm 464) toplam bina 5 bin 898 hasar tespitleri devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
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