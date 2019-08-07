Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek

Ziraat Katılım Bankası’nın konut finansman oranlarındaki indirim kampanyasına Hasanoğlu Şirketler Grubu’ndan da destek geldi. Kampanya kapsamında BANU EVLERİ projelerinden 0,99 vade oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle hemen teslim daire satın alınabilecek. Kampanya kapsamında BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve 3 projelerinden ev almak isteyenler tutarı 250 bine kadar daireleri 0,99 vade oranı ve 180 aya varan vade ile satın alabilecek. Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun kampanyasından farklı bankalardan finansman desteği alan tüketicilerde faydalanabilecek.

255 milyon TL’lik yeni yatırım!

Gelecek yatırımlarında Ispartakule’de iki, Bahçekent’te iki olmak üzere toplamda dört yeni projeye imza atmaya hazırlanan Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun 155 milyon TL’lik arsa yatırımı ile gerçekleştireceği projeleri toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Dört yeni projenin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon TL tutarında olacak.