Hasan Togar: “Halkımızın hizmetkarıyız”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, halkın hizmetkarı olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Togar, AK Parti Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural’ın katılımıyla önce Çimenli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bilgi Evi’nin açılışı yaptıktan sonra, Aşağıçinik Mahallesi’nde düzenlenen açık hava toplantısına katıldılar.

“Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri olacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, geçtiğimiz beş yıl içerisinde söz verdiklerinden daha fazla projeyi hayata geçirdiklerini ancak yoğun çalışma ve seçim atmosferi nedeniyle birçok projenin açılışını da fırsat buldukça yaptıklarını söyledi. Togar, “Bugün, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, bütün mahalle sakinlerinin paylaşacağı Bilgi Evi projemizin açılışını çok değerli vekilimiz ve AK Parti Genel Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ile yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler bu yola Tekkeköy için çıktığımızda tek bir söz vermiştik. Çok çalışacağız. Durmayacağız. Yılmayacağız. Sizler için mücadele ettiğimiz sürece yorulmayacağız. Şükürler olsun ki, projelerimizi ve hizmetlerimizi tek tek hayata geçirdik. Tekkeköyümüzü herkesin örnek almaya başladığı bir seviyeye hep beraber çıkardık. Bitti mi? Hayır. Daha yeni başladık. Bu güzel ilçeyi Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri haline getirene kadar omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Biz aynı çatı altında yaşıyoruz”

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Aşağıçinik Mahallesi’nde gerçekleşen açık hava toplantısında ise Tekkeköylü olmanın bir gurur olduğunu belirttiği konuşmasında, “Sizler ilçemizde bir tarih yazıyorsunuz. Tekkeköy nedir, Tekkeköylü olmak nedir dosta da düşmana da gösteriyorsunuz. Sevmek nedir, sevda nedir, vatan nedir, bayrak nedir en iyi örnek sizlersiniz. İşte bu yüzden bizi yolumuzdan kimse çeviremez. Çünkü biz, bir olduk. Tek bir yumruk olduk. Aynı hedefe yürüyoruz. Aynı hayalleri kuruyoruz. Aynı mahallede, aynı sokakta ve Tekkeköy çatısı altında yaşıyoruz. Biz hep bir birlikte diyoruz ki, Tekkeköy bizim evimizdir. Sizlerin bu heyecanı, bu duygusu, bu coşkusu en büyük gücümüzdür. Yarınlar bizimdir. Şahısların devri bitmiştir. Devir sizin devrinizdir. Makam sizin makamınızdır. Hasan Togar ise sizin hizmetkârınızdır” şeklinde konuştu.