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Gündem Hasan Tahsin Usta'dan medrese talebelerine ziyaret!
Gündem

Hasan Tahsin Usta'dan medrese talebelerine ziyaret!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul'da medrese talebelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 22:37:00 -
Hasan Tahsin Usta'dan medrese talebelerine ziyaret!

 Yeniakit.com.tr 

Medreselerin hedef alındığı bir dönemde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi.

Başkan Usta, Gaziosmanpaşa'da Kur'an eğitimi alan medrese talebelerini ziyaret etti.

Hasan Tahsin Usta, ziyaretini Twitter hesabından duyururken, "Asım’ın nesli...diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek!" mesajını paylaştı.

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