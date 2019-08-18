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Hasan Şaş geri adım attı: Allah utandırmasın

Galatasaray'da dün görevinden istifa ettiğini açıklayan yardımcı antrenör Hasan Şaş, "Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" diyerek kararından vazgeçtiğini duyurdu.

18 Ağustos 2019 Pazar 16:05
Hasan Şaş geri adım attı: Allah utandırmasın

Sosyal medya hesabından dün 'Görevimden istifa ediyorum' açıklaması yapan Hasan Şaş, bugün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaşarak, görevinin başında olduğunu söyledi.

Hasan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, bir şey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş ile cuma akşamı oynanan Denizlispor maçı sonrasında bazı taraftarlar arasında tartışma çıkmış, yaşanan olayların ardından Şaş istifa ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray Kulübü'nden açıklama

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada da Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 16:05
  1. Denizli
  2. hasan şaş
  3. Galatasaray

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