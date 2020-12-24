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Dünya Hasan Ruhani'den Saddam Hüseyin ve Donald Trump açıklaması
Dünya

Hasan Ruhani'den Saddam Hüseyin ve Donald Trump açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Donald Trump’ı Saddam Hüseyin’e benzetmesi olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:25:00 -
Hasan Ruhani'den Saddam Hüseyin ve Donald Trump açıklaması

Bir Kabine toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump'ın Saddam Hüseyin'inkine benzer bir kader yaşayacağını belirtti.

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kaderi Saddam Hüseyin'den daha iyi olmayacak. Tarihte insanlara savaş açan iki çılgın yaratık vardı. Biri Saddam'dı, diğeri Trump'tı’’ dedi.

Ruhani, "Saddam askeri savaş dayattı ve Trump bize ekonomik savaş dayattı" diye ekledi.

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