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Hasan Nasrallah'tan tehdit gibi açıklama! Artık düşüreceğiz

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in gönderdiği insansız hava araçlarını (İHA) düşüreceklerini söyledi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:17
Hasan Nasrallah'tan tehdit gibi açıklama! Artık düşüreceğiz

Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah tarafından organize edilen bir etkinlik dolayısıyla yaptığı televizyon konuşmasında Nasrallah, "İsrail için Lübnan'da yeni bir dönem başladı. Artık istedikleri gibi Lübnan'ın hava sahasına İHA gönderemeyecekler, bu İHA'lar Hizbullah'ın seçtiği zaman ve mekanda düşürülecek." dedi. 

Nasrallah, geçmişte İsrail'e sadece Şeba çiftliklerinde karşılık verildiğini ancak artık bu tür ihlallere tüm Lübnan'da cevap verileceğini ve İsrail'in gönderdiği İHA'ların tamamı olmasa da bazılarının düşürüleceğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırabilmek ve halkını da bu konuda ikna edebilmek için Hizbullah'ın elinde "hassas füze" imalathaneleri olduğu bahanesini uydurduğunu ifade eden Nasrallah, "Nükleer, kimyasal ve uluslararası kanunlara göre yasaklanmış silahlar üreten bir ülkenin gelip de 'Lübnan'daki direnişin elinde hassas füzeler ya da hassas füze imalathaneleri var.' deme hakkı yok. Üstelik bizim füze imalathanemiz yok. Bu, Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmak için uydurduğu bir bahanedir." diye konuştu.

Nasrallah, hassas füze imalathaneleri sahibi olduklarında bunu gururla açıklayacaklarını kaydetti.   

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:17
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