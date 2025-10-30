Hasan Mezarcı’nın işkence gördükten önceki sözleri gündem oldu “Neyimiz varsa İngiliz’e ve Fransız’a verdik kurtulduk”
Hasan Mezarcı’nın yaptığı bir konuşmada, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte “maddi, manevi, siyasi, dini, tarihi, coğrafi ve kültürel varlıkların yabancılara peşkeş çekildiğini” böyle açıkladı.
Hasan Mezarcı konuşmasında, devletin ve toprakların elden çıkarılmasından hilafetin kaldırılmasına, sarığın yerine şapkanın zorla giydirilmesine kadar pek çok değişikliğin işgalci zihniyetin baskısıyla yapıldığını savundu.
Mezarcı, bin yıllık yazı, kültür ve hafızanın terk edildiğini; İslam hukukunun yerine “Haçlı kanunu” diye nitelediği medeni kanunun getirildiğini; tatil gününün pazar yapılmasıyla İslam geleneğinden kopuş yaşandığını belirtti.
Medrese, mektep, ezan ve Kur’an eğitiminden uzaklaşmanın da bu sürecin bir parçası olduğunu dile getirdi.