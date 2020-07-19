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Aktüel

Hasan Mezarcı: Hakkımda soruşturma açıldı

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 19:49:00 - 2020-07-19 19:50:23
Hasan Mezarcı: Hakkımda soruşturma açıldı

2000'li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı, hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Mezarcı, sosyal medya hesabından şu ilginç iddialarda bulundu:

"Biri, mail yoluyla şikayette bulunmuş. Emniyet ve savcı, tüm sosyal medya hesaplarımızı taramış. Suç sayılabilecek hiçbir şey bulamamış. Susmazsan, suç ihdas edip sustururuz mealinde bir soruşturma açmışlar! Anlaşılan Mesih konuşunca, Aksaray'da deprem oluyor! Görelim Mevla neyler. Savcılar, haklarında bir klasör dolusu belgeyle suç duyurusunda bulunduğumuz; Şevki Yılmaz, H. Hüseyin Ceylan, Hilal Kaplan, Rasim Ozan, Ahmet Hakan gibi yandaşları ifadeye çağırmıyor. İkide bir, uyduruk gerekçelerle Mesih'i ifadeye çağırıyor! İçeriğini öğrenince paylaşırım'."

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