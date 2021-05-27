Hasan Kundakçı kimdir? Hasan Kundakçı nerelidir? Hasan Kundakçı hayatı biyografisi özgeçmişi

Hasan Kundakçı kimdir? Hasan Kundakçı, 1937 yılında Afyonkarahisar Sandıklı’da doğdu. 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirerek Kara Harp Okuluna girdi. 1957 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen olarak mezun oldu. 1961-1962 yıllarında, 12. Kore Bölüğü'nde takım komutanlığı, 1965-1967 yıllarında Ağrı ve Tendürek Dağları'nda sınır bölük komutan­lığı yaptı.

1979-1980 yıllarında Kıbrıs'ta 230. Piyade Alayı komu­tanlığı yaptı. 1984'te tuğgeneralliğe yükseldi. İki yıl 70. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı ve Siirt'te Sıkıyönetim komutan yardımcılığı görevini yürüttü. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığı'na atandı. 1970’li yıllarda Atina'da askeri ataşe olarak görev yaptı.

1994-95 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Irak üzerinde çok etkili bir askerdi. 1993-95 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yapmıştır. 20 Mart 1995 tarihli PKK’ya ağır darbe vuran Cudi Dağı Operasyonu'nu yönetti. Korgeneralliğe ileride Genelkurmay Başkanı olacak Hilmi Özkök'un ardından ikinci sıradan terfi ettirilmiş daha sonra ise emekli edildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.