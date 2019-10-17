0553 313 94 23

Hasan Köni kimdir? Hasan Köni hayatı ve biyografisi

Hasan Köni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyeliği yaptı. Peki Hasan Köni kimdir, nerelidir? Hasan Köni hangi görevlerde bulundu? İşteHasan Köni hayatı ve biyografisi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:31
Hasan Köni kimdir? Hasan Köni hayatı ve biyografisi

Hasan Köni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyeliği yaptı. Peki Hasan Köni kimdir, nerelidir? Hasan Köni hangi görevlerde bulundu?

Hasan Köni kimdir?

1946 yılında İstanbul'da doğan Köni Sen Josef lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede ve Michigan State Üniversitesinde lisanüstü ve doktora üstü çalışmalar yaptı. 1982 yılında California Üniversitesi, Santa Cruz'da ve 1990-91 yılında Washington, John Hopkinks Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Bölümü öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyeliği yaptı. Atatürk üzerine, Türk Dış ve İç Politikası üzerine, uluslararası güncel konularda yayınlanmış altmışa yakın makalesi ve eserleri bulunmaktadır. Hasan Köni Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:31
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Hasan Köni kimdir?
  4. Hasan Köni hayatı ve biyografisi

YORUM YAZ

  • MaraşlıMaraşlı54 dk önce
    Kısacası geçmişine bakılırsa çok yerli birine benzemiyor. Bayram değil seyran değil bu adamın reklamını neden yaptınız onuda anlamadık.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD üssünde çekilme paniği! Yemeklerini bile yiyemediler
  1. ABD üssünde çekilme paniği!..
  2. Yeniden Refah Partisi'nde kritik tarih..
  3. Terör yanlıları şimdi de "kimyasal..
  4. Soylu'dan asker selamı soruşturmasına..
  5. Türkiye'den NATO'ya Barış Pınarı ayarı
  6. Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım..
  7. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
  8. Akçaabat köftesi nasıl yapılır? En iyi..
  9. Perinçek’ten ilginç tepki: Siz..
  10. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı..
  11. BağKur primleri geriye dönük nasıl..
  12. Emekli olacaklar dikkat! Artık maaşlar..
  13. İmam Hatip öğrencilerinden Mehmetçik'e..
  14. THY personel alım! Türk Hava Yolları..
  15. Murat Aslan kimdir nerelidir? Murat..
  16. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
  17. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı..
  18. Teröristleri kurtarmak için takla..
  19. Siyonistlerin gücü 12 yaşındaki çocuğa..
  20. 1800 gün primle kimler emekli olur?
  21. İzleyenler çileden çıktı! Kan donduran..
  22. ‘Paniğe gerek yok’ diyen Bakan Soylu..
  23. BağKur primleri nasıl ödenir? Bağkur..
  24. Kastamonu merkezli uyuşturucu..
  25. BAĞKUR sigortalılarının SGK'ya..
  26. Erdoğan ile Pence arasındaki görüşme..
  27. Caminin elektriğini kullandı, notla..
  28. Yeni modelin detayı belli oldu! Sosyal..
  29. Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle..
  30. Balıkesir’de 24 kaçak göçmen yakalandı
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular