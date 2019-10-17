Hasan Köni kimdir? Hasan Köni hayatı ve biyografisi

Hasan Köni, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyeliği yaptı. Peki Hasan Köni kimdir, nerelidir? Hasan Köni hangi görevlerde bulundu?

Hasan Köni kimdir?

1946 yılında İstanbul'da doğan Köni Sen Josef lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede ve Michigan State Üniversitesinde lisanüstü ve doktora üstü çalışmalar yaptı. 1982 yılında California Üniversitesi, Santa Cruz'da ve 1990-91 yılında Washington, John Hopkinks Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Bölümü öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi Öğretim üyeliği yaptı. Atatürk üzerine, Türk Dış ve İç Politikası üzerine, uluslararası güncel konularda yayınlanmış altmışa yakın makalesi ve eserleri bulunmaktadır. Hasan Köni Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir.