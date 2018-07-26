Hasan Kıdıl Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri ile adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerideğişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine Samsun Savcısı Hasan Kıdıl atandı.

Diğer atama ve görev yeri değişikliği ise şöyle oldu? Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emrullah İskenderoğlu Sakarya Savcısı, Samsun Savcısı Burhan Çobanoğlu Çorum Savcısı, Halit Çetin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, Mehmet Ali Karaaslan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı, Mehmet Salim Nebioğlu Trabzon Savcısı, Sacit Akdağ Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Yılmaz Zorlu Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Gülüstan Tuncer Samsun Bölge Adliye Mahkemesi üyeliği, Avni Rıfat Baysal Ankara Savcılığı, Kutalmış Paksoy ise Kadirli Savcısı oldu."