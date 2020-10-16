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Ekonomi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni bitirdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Ekonomi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni bitirdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Mezunlarına Türkiye’nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı sunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ilk kaymakamı Yusuf Beran Vuran, Konya Çeltik Kaymakamlığı görevine atandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:43:00 -
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni bitirdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi

HKÜ Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olarak 26 yaşında Aydın/Kuyucak’taki ilk kaymakamlık görevine başlayan Vuran, 29 yaşında ise Konya’nın Çeltik İlçesinde Kaymakamlık görevine atanarak, üniversitesine büyük bir gurur yaşattı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ekosistemi sayesinde, liderlik vasfını geliştirerek, çocukluk hayali olan kaymakamlık görevine başladığını ifade eden Kaymakam Yusuf Beran Vuran, “Eğitim ve fikir anlamında üniversitemin bana birçok desteği oldu. İyi bir eğitim aldım. Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarım da çok iyi mevkilere geldiler. Üniversite öğrenimim boyunca, hocalarımın ve danışmanlarımın sürekli desteğini hissetim” dedi. Varan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Üniversiteme ilk başladığımda, HKÜ Genç Liderler Kulübü’nün kurucu başkanlığını üstlendim. Bu kulüp ile birçok aktivite gerçekleştirerek, arkadaşlarımızla birbirinden farklı alanlarda fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitemin düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ bana vizyon kattı. Eğitimden spora, sosyal aktivitelerden sanata ve birçok zenginliğin bulunduğu kaliteli bir üniversiteden mezun olmanın ayrıcalığını yaşamımın her alanında hissediyorum. HKÜ’nün temellerini atan, Merhum Hasan Kalyoncu’yu şükran ve rahmetle yad ediyorum.”

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