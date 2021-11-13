Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir. (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)

- Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)

- Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

- Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

- Öğrenci Belgesi. (Doktora yaptığına dair.)

- Tecrübe Belgesi.

- Açıklama kısmında belirtilen yetki belgelerinin fotokopileri (NOTER, Yetkili Kurum onaylı.)

- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )

- ALES Belgesi

-YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.

- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

- SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar

getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)

- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres:

Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: 0342 211 80 80/1760/1531/1130/2001/1334/1901 Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: [email protected]

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 12.11.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 08.12.2021

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 15.12.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.12.2021

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