Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir. (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylı hali)
- Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)
- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)
- Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
- Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)
- Öğrenci Belgesi. (Doktora yaptığına dair.)
- Tecrübe Belgesi.
- Açıklama kısmında belirtilen yetki belgelerinin fotokopileri (NOTER, Yetkili Kurum onaylı.)
- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )
- ALES Belgesi
-YDS/YÖKDİL Sınav Sonuç Belgesi.
- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
- SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
getireceklerdir.) (e-Devlet üzerinden alınan belge)
- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
Adres:
Yeşilkent Mah. Havalimanı Yolu 8.km Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP
Tel: 0342 211 80 80/1760/1531/1130/2001/1334/1901 Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: [email protected]
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 12.11.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 30.11.2021
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 08.12.2021
GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 15.12.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.12.2021
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız