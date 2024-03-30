Hasan Hüseyin Ceylan’dan YRP’ye çağrı “Allah’ın vebali üzerinizdedir” Kulaklarını Milli görüşe tıkadı

Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, İstanbul'da Cumhur İttifakı'ndan ayrı aday çıkaran Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi.

Ceylan, "Ne değişti de İstanbul gibi bir yerde AK Parti'nin yüzde yüz kazanacak noktaya geldiği yerde adeta kazanmasın diyerek, kazandırmayalım diyerek, engelleyelim AK Parti'ye kaybettirelim diyerek bir serüvenin içerisine giriliyor." dedi.

"KURUM'A VERİN"

YRP tabanına seslenen Ceylan, "Kalbimden ve gönlümden bütün Milli Görüşçülere sesleniyorum diyorum ki eğer İstanbul'da Murat Kurum'a vermezseniz Allah'ın vebali üzerinizdedir. Ekrem İmamoğlu gibi bizim değerlerimize düşman olan kutsallarımıza düşman olan DEM'lenmiş bir kafa ile DEM ile birlikte Türkiye'nin bölünmesini parçalanmasını ve ikinci bir İsrail koridoru gibi bir koridorun kurulmasını arzulayan insanlara yol vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

Refah Partisi'nin kuruluş koordinasyon çalışmalarını yürüten Ceylan, Necmettin Erbakan'ın çizgisinden kaydığını vurguladığı Yeniden Refah Partisi'ne seslendi "Murat Kurum'u destekleyin" çağrısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" ZİHNİYETİ

Ceylan, "Yok illa İstanbul'da aday çıkaracağım diyorsan yüzde 2.8'lik oyunla birlerle ikilerle kaybedilip kazanılacağı belli olan İstanbul'u İmamoğlu gibi şu zihniyete teslim etmiş olursunuz 'Zulüm 1453'te başladı' zihniyeti ile beraber olursunuz." şeklinde konuştu.

"AKYÜZ'ÜN DİSİPLİNE GÖNDERİLMESİNİ KINIYORUM"

Ankara ve İzmir'de de aynı durumun yaşandığına işaret eden Ceylan, Murat Kurum'u desteklediğini ifade eden söylemleri nedeniyle Yeniden Refah Partisi Disiplin Kurulu'na sevk edilen Abdurrahman Akyüz'e de sahip çıktı.