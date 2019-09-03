0553 313 94 23

Hasan Hüseyin Acar:

İstikbal Mobilya Kayserispor’un orta sahaoyuncusu Hasan Hüseyin Acar, forma için savaşıyor.

03 Eylül 2019 Salı 14:18
Hasan Hüseyin Acar:

İstikbal Mobilya Kayserispor’un orta sahaoyuncusu Hasan Hüseyin Acar, forma için savaşıyor.


Süper Lig Cemil Usta sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.


2018-2019 sezonunda Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan geçen sezon ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Hasan HüseyinAcar, 2019-2020 sezonu öncesi yaşadığı şansız sakatlık sonrası ligde geride kalan ilk 3 haftada forma giyemedi. Sakatlığını tamamen atlatan Hasan Hüseyin, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.


Hasan Hüseyin Acar yaptığı açıklamada, " 3 maçta bize yakışmayan sonuçlar alarak lige kötü başlangıç yaptık.Kazanacağımız ilk maçı kazanamadık ama bu milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.Yeni transferlerimizde takıma, kulübe alışma süreci iyi gelecek bu milli takım arasında. Millitakım arasından sonra galibiyetle başlamak istiyoruz. Sakatlığımı tamamen atlattım. Galatasaray maçında oynayabilirdim ama hocamla konuştuk hazır olmadığı söyledim. Antalyaspor maçıyla birlikteben de formaşansı bekleyeceğim hocadan" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
    1. 2 Eylül coşkusuyla yürüdüler
    2. Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1..
    3. Adana Demirspor'dan İbrahim Üzülmez..
    4. Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti..
    5. Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar..
    6. YKS Türkiye 86.’sı Emre Turhan’dan..
    7. Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün..
    8. ANKASAM Avrasya Masası Başkanı Dr...
    9. FETÖ sanığı eski binbaşı hakim..
    10. Palamut yok, umut hamside
    11. Eskişehir’de Manga rüzgarı esti
    12. Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık..
    13. Babasının çöpten topladığı kitapları..
    14. TEM’de makas atarken tıra çarpan..
    15. Trafikte kural tanımaz magandalar..
    16. Kızılay’dan engellilere tekerlekli..
    17. Eskişehir’de Halk Sağlığı Sokağı..
    18. Genç kızın yüzüne asit türü sıvı..
    19. Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı
    20. Çin'de okulların açıldığı gün..
    21. Zeytinburnu’nda 220 bin TL’lik kumaş..
    22. "Yemen'de taraflar savaş suçu işliyor"
    23. Davutoğlu cephesinin yeni planı! Tek..
    24. Van Büyükşehir Belediyesi parklarda..
    25. RTÜK Başkanı duyurdu: Netflix dahil..
    26. Netanyahu, Bahreyn ve BAE’nin..
    27. "Türk bayrağına tahammül edemeyenlere..
    28. 20 gün önce evden çıktı ve bir daha..
    29. Hasan Hüseyin Acar:
    30. Kartepe Belediyesi Eylül ayı meclisi..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız