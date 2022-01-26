Hasan Denizyaran kimdir, nereli kaç yaşında? Hasan Denizyaran evli mi bekar mı, hangi dizilerde oynadı?
ATV ekranlarında yayımlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde Altay Kurtoğlu karakterini oynayacak olan Hasan Denizyaran'ın kim olduğu kariyeri merak ediliyor. Peki, Hasan Denizyaran kaç yaşında? Hasan Denizyaran nereli? Hasan Denizyaran hangi dizilerde filmlerde oynadı?
ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Yalnız Kurt isimli dizide Altay Kurtoğlu karakterini oynayan Hasan Denizyaran'ın kim olduğu kariyeri merak ediliyor.
Hasan Denizyaran kimdir, nereli kaç yaşında? Hasan Denizyaran evli mi bekar mı, hangi dizilerde oynadı?
Hasan Denizyaran 26 Mayıs 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Hasan Denizyaran meslek hayatına modellikle birlikte.
Pek çok reklam filminde rol alan Hasan Denizyaran 2016 senesinde Hayat Sevince Güzel dizisinde rol aldı. Hasan Denizyaran 2017'de ise 4N1K filminde de oynadı.