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Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

Aksaray’da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı’ndan havalanan sporcular, Niğde’nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

Aksaray’da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı’ndan havalanan sporcular, Niğde’nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.


Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı’nda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı’ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu.


Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek, dua okudu.


Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Hasan Dağı’nda Rusya Açık Şampiyonası’nı düzenlendiklerini söyledi.


Şehit Ömer Halisdemir’i ziyaret etmek ve iniş alanını burayı yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla 3-9 Ağustos arasında Aksaray Hasan Dağı’nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini yarışmaya 2016’da dahil ettik. Şampiyonlarda en az bir gün iniş alanımızı burası olarak belirledik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:36
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