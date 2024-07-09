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Medya Hasan Cemal yine ters köşe yaptı! Aşırı sıcaklar beynini mi pelteleştirmiş acaba?
Medya

Hasan Cemal yine ters köşe yaptı! Aşırı sıcaklar beynini mi pelteleştirmiş acaba?

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:20:00 -
Hasan Cemal yine ters köşe yaptı! Aşırı sıcaklar beynini mi pelteleştirmiş acaba?

Melih Altınok, Hasan Cemal'in Hollanda milli maçında attığı tweet ile kendi taraftarlarını şaşırttığını belirtti. Cemal'in "Çılgın Türkler" ifadesinin, voke solcular ve DEM Partisi taraftarları arasında tepkilere yol açtığını ifade eden Altınok, Cemal'in geçmişteki destekleri ve popülist dalgalar üzerindeki rolüne dikkat çekti. Bu durumun bir kez daha tekrarlandığını yazan Altınok, Cemal'in darbe destekçiliği üzerine yazdığı kitapların hâlâ kütüphanelerde olduğunu belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Hasan Cemal'in Hollanda milli maçında attığı tweet ile kendi taraftarlarını şaşırttığını belirtti. Cemal'in "Çılgın Türkler" ifadesinin, voke solcular ve DEM Partisi taraftarları arasında tepkilere yol açtığını ifade eden Altınok, Cemal'in geçmişteki destekleri ve popülist dalgalar üzerindeki rolüne dikkat çekti. Bu durumun bir kez daha tekrarlandığını yazan Altınok, Cemal'in darbe destekçiliği üzerine yazdığı kitapların hâlâ kütüphanelerde olduğunu belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Hasan Cemal, Hollanda milli maçında "Hadi maça maça! Berlin'e, Berlin'e! Çılgın Türkler tarih yazacak, Hollanda'yı da devirip yarı finale, ilk 4'e kalacak. Hadi maça tarih yazmaya" diye twit atıvermesin mi?

Geçen seçimlerde aday olduğu DEM partisi taraftarları ve voke solcu çevresi isyanlarda.

Cemal, bozkurt selamı yapanların safındaymış. "Çılgın Türkler" ne demekmiş mesela? Yoksa Ayşe Hür'ün dediği gibi "aşırı sıcaklar beynini mi pelteleştirmiş."
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Hakaretin bini bir para.

Yahu Hasan abiyi tanımıyor musunuz?

Benliğini bulduğu günden bu yana desteklemediği tek bir darbe kalmadı adamın. Her seferinden sonra da bir daha yapmayacağım diye kitap yazdı ama nafile. Bir daha yaptı. Her dönem popülist dalganın üzerinde sörf yaptı. İtiraf kitapları hepimizin kütüphanelerinde.

Turgut Özakman'dan alıntılama yapınca mı fark ettiniz sizden olmadığını?"

 

 

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