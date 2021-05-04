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Spor Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan ve Salih tepkisi: Bazı saygısız hocalar...
Spor

Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan ve Salih tepkisi: Bazı saygısız hocalar...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer haberleriyle gündeme gelen Salih Uçan ve Efecan Karaca ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:02:00 -
Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan ve Salih tepkisi: Bazı saygısız hocalar...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözleşmesi devam eden Efecan Karaca'ya bazı teknik direktörlerin transfer teklifinde bulunduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde isimleri Salih Uçan ve Efecan Karaca'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var." dedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakın takibindeki Salih Uçan konusunda da Çavuşoğlu, "Henüz bizimle bir kontak kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor, tek bildiğim o." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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