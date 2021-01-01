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Biyografi Hasan Canpolat kimdir? Hasan Canpolat Deva Partisi’nden istifa mı etti?
Biyografi

Hasan Canpolat kimdir? Hasan Canpolat Deva Partisi’nden istifa mı etti?

Son dakika haberi: AK Parti’den istifa edip büyük bir umutla Deva Partisi’ni kuran Ali Babacan’a umut bağlayanlar bir bir hüsrana uğramaya devam ediyor. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa ettiğini duyurdu. Peki kim bu Hasan Canpolat?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:22:00 - 2021-01-01 15:23:15
Hasan Canpolat kimdir? Hasan Canpolat Deva Partisi’nden istifa mı etti?

Doç. Dr. Hasan Canpolat yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi. 57 yaşındaki Hasan Canpolat istifasının gerekçesine dair bir açıklama yapmadı.

Hasan Canpolat kimdir?

Hasan Canpolat, 1990-2003 tarihleri arasında Çatalzeytin, Mesudiye, Sivrice kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, Mülkiye'de başmüfettişlik, İçişleri Bakanlığı'nda ise Strateji Merkezi Başkanlığı yaptı. 2003-2006 yılları arasında Sivas Valisi, 2006-2008 arasında Denizli Valisi, 2008-2012 arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak çalıştı.

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