Hasan Canpolat kimdir? Hasan Canpolat Deva Partisi’nden istifa mı etti?

Son dakika haberi: AK Parti’den istifa edip büyük bir umutla Deva Partisi’ni kuran Ali Babacan’a umut bağlayanlar bir bir hüsrana uğramaya devam ediyor. Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa ettiğini duyurdu. Peki kim bu Hasan Canpolat?