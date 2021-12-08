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Gündem Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!
Gündem

Hasan Can Kaya'ya verdi veriştirdi: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!

"Komedyen" olarak lanse edilen Hasan Can Kaya'yı "Konuşanlar" adlı program ile seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat Genç, "Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor. Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" dedi. Genç, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını belirterek "küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 14:40:00 - 2021-12-08 15:12:34

"Mizah" adı altında ahlaksızlığın pompalandığı "Konuşanlar" isimli, rezaletin paçadan aktığı programıyla tepkilerin odağından düşmeyen Hasan Can Kaya’ya, gazeteci yazar Nihat Genç'ten de tepki geldi. Genç, Twitter hesabından Kaya'nın programında küfürlü bir bölüme yer verdiç

Hasan Can Kaya’nın çevresindekilere hakaret ve küfür ederek para kazandığını söyleyen Genç, videonun altına şunları yazdı;

"Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde"

"Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!

"Küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım"

Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım.

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Yorumlar

oflu baba

UZUM UZUME BAKARAK KARARIR BU P..LERDE BABALARI CEM YILMAZI IZLEMISLER BAKMISLARKI PASA KUFUR KUFURU DUYAN SEYIRCIDE BASIYOR KAHKAHAYI CEM DENEN … KUFUR EDERDE BIZ NIYE ETMEYELIM DEYIP SOZDE TIYATRO YAPAMAYA BASLAMISLAR CEM ABILERINE OZENEREK KUFUR GIRLA GIDIYOR GULEN GULENE .
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