  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hasan Can Kaya'nın servet değerindeki milyonluk oyuncağı, gündem oldu! Rakam dudak uçuklattı
Medya

Hasan Can Kaya'nın servet değerindeki milyonluk oyuncağı, gündem oldu! Rakam dudak uçuklattı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 18:48:00 -
Hasan Can Kaya'nın servet değerindeki milyonluk oyuncağı, gündem oldu! Rakam dudak uçuklattı

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla bir çıkış yakaladıktan dijital platforma transfer olan komedyen Hasan Can Kaya, lüks aracı gündem oldu. Etiler'de gece görüntülenen ünlü komedyenin son model aracının rakamı gündemi altüst etti.

Konuşanlar programıyla adından söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya'nın lüks aracı gündem oldu. Etiler'de gece görüntülenen ünlü komedyenin son model aracının rakamı gündem oldu.

'Çok Aşk' filmindeki rol arkadaşı Büşra Pekin ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine gelen Hasan Can Kaya, önceki gün Etiler'de lüks aracıyla görüntülendi.

RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI!

Lüks aracına binen ünlü komedyen, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını, fark edince; "Arkadaşlar, kaçmıyorum ben ya. Buradayım sorun yok. Yanımda da kimse yok" dedi güldü.
33 yaşında olan komedyenin 20 milyon liralık arabası gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23