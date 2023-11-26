Hasan Can Kaya'nın servet değerindeki milyonluk oyuncağı, gündem oldu! Rakam dudak uçuklattı
YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla bir çıkış yakaladıktan dijital platforma transfer olan komedyen Hasan Can Kaya, lüks aracı gündem oldu. Etiler'de gece görüntülenen ünlü komedyenin son model aracının rakamı gündemi altüst etti.
Konuşanlar programıyla adından söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya'nın lüks aracı gündem oldu. Etiler'de gece görüntülenen ünlü komedyenin son model aracının rakamı gündem oldu.
'Çok Aşk' filmindeki rol arkadaşı Büşra Pekin ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine gelen Hasan Can Kaya, önceki gün Etiler'de lüks aracıyla görüntülendi.
RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI!
Lüks aracına binen ünlü komedyen, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını, fark edince; "Arkadaşlar, kaçmıyorum ben ya. Buradayım sorun yok. Yanımda da kimse yok" dedi güldü.
33 yaşında olan komedyenin 20 milyon liralık arabası gündem oldu.
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