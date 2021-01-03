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Biyografi Hasan Can Kaya kimdir? Komedyen Hasan Can Kaya nereli?
Biyografi

Hasan Can Kaya kimdir? Komedyen Hasan Can Kaya nereli?

Youtube üzerinden Konuşanlar isimli komedyen program yapan Hasan Can Kaya’nın kim olduğu, nereli olduğu merak ediliyor. Peki Hasan Can Kaya aslen nerelidir? Hasan Can Kaya kaç yaşındadır? İşte Hasan Can Kaya’nın hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:24:00 - 2021-01-03 10:24:55
Hasan Can Kaya kimdir? Komedyen Hasan Can Kaya nereli?

Hasan Can Kaya kimdir? 16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi. Konuşanlar programı ile Youtube'da büyük takipçi sayısına ulaşan Hasan can Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı. Yurt dışından devşirdiği programlar ile cebini dolduran Acun Ilıcalı da Hasan Can Kaya ile el sıkışmıştı.

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