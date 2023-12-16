Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular hakkında açıklama

Beşiktaş 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı.

Hasan Arat ise önemli açıklamalar yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR;

GEREKENİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER

Futbol profesyonel ekibimizin aldığı kadro dışı kararı etkili olmuştur ve karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın taşıdığı beklentiyi karşılayacaklarına ben inanıyorum.

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AKATLAR'DAKİ SON SEÇİMDİ

Kulüp tarihinin en çok katılım sağlanan seçiminde başkan seçildiğini söyleyen Hasan Arat, “Tarihimizin en çok katılım sağlanan seçimini geride bıraktık. Tüm Türkiye’ye demokrasi dersi verdik. Seçime 12 bin 157 kişi oy kullanmaya geldi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle 2 bine yakın kişi oy kullanamadı. Bu seçim Akatlar’daki son seçimimizdi. Bundan sonraki Divan Toplantılarımız da en nezih ortamlarda, Beşiktaş’a yakışır şekilde yapılacak. Türk futbol tarihinde ilk kez başkan adaylarının taraftarları birlikte tezahürat yaptı. Camiamız kenetlendi. Beşiktaş’ın kaybedecek 1 günü daha yoktur dedim. Seçime kadar 103 gün daha kaybettik. Seçimden sonra kulübümüzde devir teslim süreci yaşanmadı. Burası 120 yıllık kulüp. Bu işin bir nezaketi vardır. Her şeyden önce burası kimsenin şahsi şirketi değildir. Biz hukukumuzun çiğnendiği, keyfi yönetimlere son verdik. Bir yandan kurumsallaşacağız bir yandan da başarılı olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARFATARI UMUTSUZ OLMASIN"

İlk günden itibaren çalışmaya başladıklarını dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Bu kulübe adım attığımdan itibaren 46 yıl geçti. Bugün ilk defa Divan Kurulu toplantımıza başkan olarak iştirak etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ARA TRANSFERDE GEREKEN TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ"

Futbol şubesinin ivedilikle başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Hasan Arat, "Futbol kadro dışı kararları etkili olmuştur. Karardan etkilenen oyuncularımız bizimle iletişime geçtiler. Gereğinin yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.

"100. YILA ÖZEL BEŞİKTAŞ FORMASINI TANITACAĞIZ"

Başkanlık görevine geldiği 11 gün de kulüp için çalışmalara hız bir şekilde başladığını dile getiren Başkan Hasan Arat, “Beşiktaş’a yakışır 100. Yıl formasının çalışmalarında sona gelindi. 100. yıla özel Beşiktaş formasını yakında tanıtacağız” diye konuştu.