Hasan Arat'ın, PSG Başkanıyla prensipte anlaştığı futbolcu belli oldu!

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşerek işbirliği anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

Arat, "Değerli Beşiktaşlılar, Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun." diyerek işbirliğini duyurmuştu.

FRANSIZLAR O İSMİ AÇIKLADI

Bunun üzerine Fransız basını, Hasan Arat'ın bahsettiği futbolcuyu açıkladı.

Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

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Fransız ekibi, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santraforun bonservisini yaz transfer döneminde yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Reims'ten almıştı.

2022-2023 sezonunda PSG formasıyla 14'ü ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev alan Ekitike, 4 gol ve 4 asistlik katkı vermişti.