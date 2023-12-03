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Spor Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu; Hasan Arat
Spor

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu; Hasan Arat

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:31:00 - 2023-12-03 23:41:39
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu; Hasan Arat

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulda üyelerin verdiği oylar sonucunda başkanlığa Hasan Arat seçildi.

Beşiktaş’ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.

Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı’nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.

21 sandıktan Serdal Adalı; 4 bin 557 oy alırken, Arat'ın başkanlığı 7 bin 271 oyla kesinleşti. 

Toplam Oy

6305 Oy: Hasan Arat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3972 Oy: Serdal Adalı

1. Sandık sonucu

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2. Sandık sonucu

Hasan Arat: 227

Serdal Adalı: 201

3. Sandık sonucu

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4. Sandık sonucu

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5. Sandık sonucu

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6. Sandık sonucu

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7. Sandık sonucu

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8. Sandık sonucu

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 471

Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 483

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 460

Serdal Adalı: 185

12. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 334

Serdal Adalı: 260

13. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 359

Serdal Adalı: 207

15. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

16. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 442

Serdal Adalı: 234

17. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 370

Serdal Adalı: 293

18. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

19. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 324
Serdal Adalı: 192

20. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 348
Serdal Adalı: 182

Toplam Sonuç

Hasan Arat: 7271
Serdal Adalı: 4557

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