Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu; Hasan Arat
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulda üyelerin verdiği oylar sonucunda başkanlığa Hasan Arat seçildi.
Beşiktaş’ın tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devretti.
Eski yöneticiler Hasan Arat ve Serdal Adalı’nın yarışında kazanan Hasan Arat oldu.
21 sandıktan Serdal Adalı; 4 bin 557 oy alırken, Arat'ın başkanlığı 7 bin 271 oyla kesinleşti.
Toplam Oy
6305 Oy: Hasan Arat
ÖNE ÇIKAN VİDEO
3972 Oy: Serdal Adalı
1. Sandık sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185
12. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 334
Serdal Adalı: 260
13. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 359
Serdal Adalı: 207
15. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
16. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234
17. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293
18. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
19. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 324
Serdal Adalı: 192
20. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 348
Serdal Adalı: 182
Toplam Sonuç
Hasan Arat: 7271
Serdal Adalı: 4557