  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Elon Musk Düzce'ye geliyor! İşte sebebi...

O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Siyonistler Kamal Adwan Hastanesi'ni kuşattı! 'Cenazelerimizi defnedemiyoruz'

Hükümetin altın, bakır, çinko, kömür hamlesine Celal Şengör'den olay tepki: Zır cahiller

Mera'i yıkacak HDP bombası

Piyasalarda beklentiler şekilleniyor! Sıkılaşma hız kesecek borsada hava değişecek

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...
Spor Hasan Arat, derbi öncesi konuştu: "Takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum."
Spor

Hasan Arat, derbi öncesi konuştu: "Takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum."

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:58:00 -
Hasan Arat, derbi öncesi konuştu: "Takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe derbisinde takıma ve taraftarlara güvendiğini söyledi.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren transfere odaklanacaklarını kaydeden Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar." ifadelerini kullandı.

Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelip gelmedikleri yönündeki soruya, "Samet Aybaba, cuma günü takımı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız. Ama böyle bir ziyaret talep edilirse onu arkadaşlarımızla görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ama genel olarak tesislerde sporcularla normal işleyişle yönetim kurulunun fazla işi olmayacak." yanıtını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23