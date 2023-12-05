Hasan Arat, derbi öncesi konuştu: "Takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum."

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpteki mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim." diye konuştu.

Gelecek haftadan itibaren transfere odaklanacaklarını kaydeden Arat, "Acilen transfer meselemizi çözeceğiz. Bir an önce futbol takımını toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Her inişin bir çıkışı vardır. Bunlar sıkıntılı günler olarak görülebilir. Beşiktaş büyük camiadır, çabuk toparlar." ifadelerini kullandı.

Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelip gelmedikleri yönündeki soruya, "Samet Aybaba, cuma günü takımı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarımla değerlendireceğiz. Biz futbol takımının işlerine karışmayacağız. Ama böyle bir ziyaret talep edilirse onu arkadaşlarımızla görüşeceğiz, değerlendireceğiz. Ama genel olarak tesislerde sporcularla normal işleyişle yönetim kurulunun fazla işi olmayacak." yanıtını verdi.

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