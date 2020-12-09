Hasan Ali Toptaş kimdir, nerelidir?

1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği ile ismini duyuran Hasan Ali Toptaş, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Bu filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Peki kim bu Hasan Ali Toptaş? İşte Hasan Ali Toptaş hayatı, biyografisi.

Hasan Ali Toptaş kimdir?

Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958 Baklan'da dünyaya geldi. 1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

1992 yılında Çankaya Belediyesi tarafından yapılan yarışmada birinci olmuştur. Ona birinciliği getiren eseri Ölü Zaman Gezginleri’dir. Sonsuzluğa Nokta adlı romanı ise Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bu romanı sanat hayatının kırılma noktasını oluşturur.

1994 yılında Gölgesizler adlı romanı sayesinde geniş bir halk kitlesi tarafından tanınmıştır. 1999 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü Bin Hüzünlü Haz adlı romanıyla kazanmıştır. 2005 yılında yayınladığı romanı Uykuların Doğuşu 2006 yılında Orhan Kemal Roman Ödülü almıştır. Son romanı Kuşlar Yasına Gider ile çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır. Yazarın Gölgesizler romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde Hasan Ali Toptaş da rol almıştır. Kuşlar Yasına Gider romanı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.

Hasan Ali Toptaş romanları

Sonsuzluğa Nokta (1993)

Gölgesizler (1995)

Kayıp Hayaller Kitabı (1996)

Bin Hüzünlü Haz (1998)

Uykuların Doğusu (2005)

Heba (5 Nisan 2013)

Kuşlar Yasına Gider (2016)

Beni Kör Kuyularda (2019)

Hasan Ali Toptaş'ın öyküleri

Bir Gülüşün Kimliği (1987)

Yoklar Fısıltısı (1990)

Ölü Zaman Gezginleri (1993)

Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)

Hasan Ali Toptaş'ın çocuk romanları

Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)

ŞİİRSEL METİN

Yalnızlıklar (1990)

Hasan Ali Toptaş'ın denemeleri

Harfler ve Notalar (2007)

Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)