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Aktüel

Hasan Ali Kilci vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi 25.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:17:50 -
Hasan Ali Kilci vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanlarından Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


28 Mayıs tarihinde astıma bağlı kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Kilci, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü beyine pıhtı atması sonucu bitkisel hayata girmiş ertesi gün beyin ameliyatına alınmıştı. Doktorlarının, “umudumuzu kaybetmedik” açıklaması yaptığı Kilci, 21 Haziran 2020 Pazar günü nabzının düşmesi ve beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu vefat etti.


Hasan Ali Kilci yarın Hacılar Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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